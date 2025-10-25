Lonza inicia su expansión en Porriño con una nueva planta de almacenaje

Lonza, una de las organizaciones líderes mundiales de fabricación de fármacos por contrato, anunció ayer la expansión de sus instalaciones logísticas en Porriño. La inversión reforzará la eficiencia operativa de la planta y su capacidad de almacenamiento, para apoyar el futuro crecimiento y permitir a la compañía satisfacer las necesidades de sus clientes.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó Lonza Porriño para conocer las obras de esta nueva área de almacenamiento.

El proyecto, que ya ha iniciado los trabajos de edificación, transforma el área logística existente e implica la construcción de nuevos espacios sobre una superficie de 2.000 m2 anexos a las actuales instalaciones, distribuidos en planta baja más tres niveles, destinados a ampliar las capacidades de almacenamiento de la firma. La nueva área logística estará dotada con sistemas de alta tecnología que permitirán mejorar la eficiencia operativa y optimizar el almacenamiento y transporte seguro de productos biológicos, garantizando su integridad y trazabilidad.

El director de Lonza Porriño, Fernando Rodríguez Martín, afirmó que este proyecto «fortalecerá la infraestructura tecnológica del emplazamiento y refleja el compromiso de inversión de Lonza con esta planta, no solo en cuanto a eficiencias de capacidad productiva sino también a seguir reduciendo la huella medioambiental. Este hito también marca un paso adelante en el futuro de crecimiento en Galicia, reforzando la posición de la región como un centro biotecnológico global y apoyando el desarrollo de terapias innovadoras con impacto significativo en la salud mundial».

Por su parte, el presidente gallego destacó «el papel de esta empresa como ejemplo del modelo de la Galicia innovadora, abierta y basada en el talento»; mientras que el alcalde porriñés celebró «la excelente noticia que supone para nuestro Concello que una multinacional de referencia como Lonza siga apostando por crecer y consolidarse en Porriño» y recordó que «Lonza no solo es un referente internacional en el ámbito de las ciencias de la vida, es también un motor de empleo y desarrollo para nuestra villa». En este sentido, cabe apuntar que en la planta de Porriño trabajan actualmente más de 540 personas, con empleos de alta cualificación.

Lonza Porriño se dedica a la fabricación bajo contrato de anticuerpos monoclonales y proteínas terapéuticas, y es especialista en el escalado industrial y la fabricación de nuevos tratamientos contra el cáncer, así como enfermedades raras y autoinmunes. Con presencia en los cinco continentes, la planta de Porriño es la única de España, donde lleva invertidos en los últimos años 60 millones de euros.