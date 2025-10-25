Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a uno de los últimos fusilados

El centro cultural de Vincios acoge hoy a las 11.30 un acto en memoria de José Luis Sánchez-Bravo Solla, uno de los últimos fusilados del franquismo, con tan solo 21 años, el 27 de septiembre de 1975. Los vecinos podrán honrar al joven que nació en la parroquia en un encuentro al que asistirá su hermana Victoria Sánchez-Bravo.

