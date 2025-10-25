Gondomar devuelve medio millón de fondos europeos con intereses

La reforma interior del Centro de Desenvolvemento Local (CDL), el mayor espacio de encuentro social del municipio —donde tienen sede asociaciones, grupos políticos, banco de alimentos y asociación de mayores, entre otros colectivos que mueven a cientos de personas— tendrá que esperar.

Dos años después de culminar la renovación exterior del edificio que albergó el antiguo colegio del centro urbano, el gobierno municipal ha renunciado al proyecto para acondicionar las antiguas aulas y pasillos a las necesidades de las entidades, de manera que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lo ha obligado a devolver una subvención de 548.578,42 euros concedida para ello en junio de 2023, en el marco de del Plan De Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado para el reparto de los fondos europeos distribuidos tras la crisis del covid. El Concello ha tenido que reintegrar esa cantidad además de los intereses generados desde entonces, de 46.770,07 euros.

El alcalde, Paco Ferreira, firmó un decreto hace un mes para ordenar el reintegro de la cantidad y parte de la oposición lo insta a «pedir disculpas». El portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, asegura que exigirá explicaciones en el próximo pleno de «semellante desleixo». Considera el nacionalista que la «falta de xestión» a la hora de ejecutar una obra necesaria como la del CDL, donde él mismo denunciaba deficiencias como las altas temperaturas que se registran durante el verano al no poder abrirse las ventanas, no solo deja a los usuarios del espacio en condiciones precarias, sino que «tamén lle custa diñeiro a Gondomar cuns intereses que se podían aforrar» si se comunicase en plazo el desestimiento del proyecto.

El regidor justifica la pérdida por un intento de lograr más fondos. El gobierno municipal, explica, presentó un proyecto de reforma interior del centro valorado en 1.539.436,15 euros. «Queremos facer toda a remodelación dentro dos parámetros da eficiencia enerxética», indica el regidor.

La ayuda alcanzaba apenas para una tercera parte de los trabajos. «Tiñamos que poñer algo máis dun millón de fondos propios e non queriamos investir esa cantidade aí porque hai outras prioridades», señala. En busca de que el ministerio aportase una mayor cantidad, «entramos nun proceso de consultas, escritos, chamadas e cando se esgotaba o prazo xa non nos deron máis alternativa, así que decidimos renunciar», admite el alcalde.

Ferreira lamenta que el Gobierno reclame intereses en casos como este, lo considera «inxusto despois de tantos trámites». El proyecto volverá a presentarse a la convocatoria del próximo año para tratar de conseguir la financiación, añade.