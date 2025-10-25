Ensayo abierto de la rondalla de Baiona

La rondalla Airiños da Lagoa realizará una jornada de «puertas abiertas» en la alameda de Carabela Pinta mañana domingo a partir de las 11.00 horas.

Consistirá en un ensayo público en el que se interpretarán distintas piezas. La agrupación musical aún tiene abierto el plazo de inscripciones, que cerrará el próximo 31 de octubre. La asociación Airiños da Lagoa es la impulsora de esta primera rondalla de Baiona, que cuenta con un año de vida y cuenta con unos cuarenta miembros.