La edil de Deportes de Nigrán dimite por asuntos personales

El gobierno de Nigrán se reorganiza ante la marcha de la concejala de Deportes, Sara Penedo, por asuntos personales. La edil oficializará su dimisión en el próximo pleno, previsto este martes 28, y el alcalde, Juan González, ha redistribuido ya las áreas contando con la reincorporación al gobierno del número 12 de la lista electoral del PSOE, Ladislao Alonso, más conocido como Fino, que se encargó del área de Relacións Veciñais, Medio Rural e Actividades Marítimas en el anterior mandato y que ocupará ahora el lugar en la Corporación de la edil saliente.

Según informaba ayer el regidor, será Roberto Garrido el que asumirá el área que deja la edil saliente, nieta del también concejal Alfonso Vázquez —responsable de Sanidade, Mercados e Turismo social—, mientras que traspasa la de Cultura al propio alcalde y mantiene la de Desenvolvemento Sostible.

González entregará a Fino Alonso las competencias en Participación Cidadá que Bibiana Peixoto compaginaba con Asuntos Sociais.El recién llegado asumirá también Relacións Veciñais, cuestión hasta ahora de Cristina Dosil, además de Medio Rural. Los seis ediles restantes —Rubén Rial, Diego García, Estela Pérez, María Mayán y Patricia Diego— continúan sin cambios.