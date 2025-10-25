Asamblea sobre la anulación del contrato a Lugove

La Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar convoca hoy a las 19.30 a la ciudadanía a una reunión a en el Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Gondomar para informar sobre la anulación de la concesión de líneas de autobús a Lugove por parte de la Xunta. La entidad recogerá propuestas de mejora del servicio para trasladárselas a la Dirección Xeral de Mobilidade de cara al nuevo contrato y se acordarán acciones en defensa de un servicio eficiente.