Asamblea sobre la anulación del contrato a Lugove
La Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar convoca hoy a las 19.30 a la ciudadanía a una reunión a en el Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Gondomar para informar sobre la anulación de la concesión de líneas de autobús a Lugove por parte de la Xunta. La entidad recogerá propuestas de mejora del servicio para trasladárselas a la Dirección Xeral de Mobilidade de cara al nuevo contrato y se acordarán acciones en defensa de un servicio eficiente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios