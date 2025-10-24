Redondela vigila la presencia de VTC ante las quejas de taxistas

El conflicto con los vehículos de transporte con conductor (VTC) llega a Redondela. El colectivo de taxistas de este municipio ha advertido al Concello su preocupación por la presencia desde el verano de varios VTC en las calles de Redondela y Chapela, sobre todo en eventos multitudinarios como el Entroido de Verán, las verbenas de las fiestas o en conciertos.

La concejala de Interior e Seguridade, Rita Pérez Táboas, confirma que el pasado mes de septiembre desde el gobierno local mantuvieron una reunión con los taxistas del municipio y la Policía Local para abordar este asunto, ya que la normativa establece que estos vehículos con conductor solo pueden realizar traslados de pasajeros en trayectos interurbanos, pero no dentro de los límites del municipio para no hacerles competencia los taxistas locales.

La edil señala que existe constancia de la presencia de dos conductores de Uber establecidos en Redondela, aunque no pueden operar en trayectos con salida y llegada en el mismo término municipal. Ante este situación, y tras las demandas del colectivo de taxistas, se ha incrementado las labores de vigilancia y control en todos los viales.

Pérez Táboas destaca que en el último mes las patrullas de la Policía Local interceptaron a tres de estos vehículos VTC realizando servicios urbanos dentro del municipio redondelano, según se pudo comprobar con su hoja de ruta. Aunque los agentes redondelanos no tienen la competencia para multar en estos casos, ya que el Concello de Redondela todavía carece de una normativa municipal que sancione estas infracciones, en los tres casos fueron identificados y se trasladaron los informes con propuesta de sanción a la Dirección Xeral de Mobilidade, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.