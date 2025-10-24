Redondela transformará el paseo del río Pexegueiro en un túnel del terror
La Festa do Samaín también ofrecerá el espectáculo itinerante «Errantes», de Troula Animación
Redondela celebrará el próximo viernes, víspera del Día de Difuntos, la tradicional Festa do Samaín con un amplio programa de actos gratuitos. Entre ellos destaca el túnel del terror en el paseo del río Pexegueiro, una actividad que se desarrollará de 18.30 a 21.30 horas.
Los más pequeños podrán disfrutar tanto en Redondela como en Chapela de los talleres «Fai a túa cabaza» y «Maquillaxe e tatuaxes de terror» en ambos multiusos de 17.00 a 20.00 horas.
Y las calles del centro de Redondela,a partir de las 19.30 horas acogerán el espectáculo itinerante «Errantes», de Troula Animación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida