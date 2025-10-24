Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redondela transformará el paseo del río Pexegueiro en un túnel del terror

La Festa do Samaín también ofrecerá el espectáculo itinerante «Errantes», de Troula Animación

La alcaldesa Digna Rivas y la edil de Cultura, Rita Pérez, ayer, en la presentación del Samaín.

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela celebrará el próximo viernes, víspera del Día de Difuntos, la tradicional Festa do Samaín con un amplio programa de actos gratuitos. Entre ellos destaca el túnel del terror en el paseo del río Pexegueiro, una actividad que se desarrollará de 18.30 a 21.30 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar tanto en Redondela como en Chapela de los talleres «Fai a túa cabaza» y «Maquillaxe e tatuaxes de terror» en ambos multiusos de 17.00 a 20.00 horas.

Y las calles del centro de Redondela,a partir de las 19.30 horas acogerán el espectáculo itinerante «Errantes», de Troula Animación.

