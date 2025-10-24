Redondela transformará el paseo del río Pexegueiro en un túnel del terror

Redondela celebrará el próximo viernes, víspera del Día de Difuntos, la tradicional Festa do Samaín con un amplio programa de actos gratuitos. Entre ellos destaca el túnel del terror en el paseo del río Pexegueiro, una actividad que se desarrollará de 18.30 a 21.30 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar tanto en Redondela como en Chapela de los talleres «Fai a túa cabaza» y «Maquillaxe e tatuaxes de terror» en ambos multiusos de 17.00 a 20.00 horas.

Y las calles del centro de Redondela,a partir de las 19.30 horas acogerán el espectáculo itinerante «Errantes», de Troula Animación.