Porriño proyecta una reforma integral del velódromo con pista de pumptrack

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, presentó ayer los proyectos que va a realizar el gobierno local en esta segunda mitad del mandato con cargo a diferentes subvenciones de la Diputación de Pontevedra, que superan los 5 millones de euros. Entre todas, destaca la puesta a punto del velódromo municipal, el único de Galicia, inaugurado en 1993, y que actualmente se encuentra en desuso. Así, con cargo al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, Porriño tiene previsto la remodelación integral de las instalaciones para convertirlo en un centro de referencia para los deportes urbanos.

El proyecto, que prevé una inversión inicial de 600.000 euros, contempla la construcción de un skatepark y de un pumptrack, así como la mejora de las gradas, la reparación y panelado de fachadas, y actuaciones en el interior de la edificación, habilitando locales que se destinarán a clubs, asociaciones y agrupaciones. También se renovará la iluminación, sistemas de pluviales y riego y el mobiliario urbano, garantizando una correcta integración paisajística y un espacio seguro y accesible para todas las edades.

«El velódromo municipal es un símbolo para Porriño y queremos que siga siendo un referente, pero también que evolucione para adaptarse a las nuevas demandas deportivas. El skatepark y el pumptrack convertirán esta área en un punto de encuentro y atracción turística», augura el alcalde, indicando que el pumptrack es una de las infraestructuras que más le demandan los jóvenes. En el futuro, el gobierno local planea ampliar las instalaciones.

Regeneración de Torneiros

Otra de las actuaciones previstas es la regeneración urbana del núcleo de Torneiros, un proyecto estratégico para el gobierno local que espera ejecutar con cargo al Plan Extra y cuya inversión inicial asciende a dos millones de euros. Este prevé ampliar las zonas peatonales, mejorar las aceras y la iluminación, eliminar barreras arquitectónicas e incorporar vegetación y mobiliario urbano en los cinco polígonos residenciales de Torneiros.

Por último, con cargo al Plan +Provincia, el Concello de Porriño destinará el importe que le corresponde de 2026 y 2027 para reforzar los servicios básicos en todas las parroquias, ampliando la red de saneamiento, pero también incluyendo acciones de acondicionamiento, asfaltado y mantenimiento de la red viaria municipal.

A mayores, el Concello de Porriño ya recibido el «ok» de la Diputación para ejecutar una senda peatonal en la carretera provincial en el barrio de Casal, en Budiño.