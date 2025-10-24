Las orquestas Los Satélites y Azabache actúan en Moscoso

La parroquia de Moscoso, en Pazos de Borbén, celebra mañana sábado sus fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, las Dolores y la Esperanza.

A las 12.30 horas comenzará la misa solemne seguida de procesión, acompañada por la banda de gaitas O Son da Pedra, que a continuación ofrecerá un concierto.

La verbena será a partir de las 22.00 horas y estará amenizada por orquestas Los Satélites y Azabache. El recinto de fiestas cuenta con una carpa.