Las orquestas Los Satélites y Azabache actúan en Moscoso
A.P.
Redondela
La parroquia de Moscoso, en Pazos de Borbén, celebra mañana sábado sus fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, las Dolores y la Esperanza.
A las 12.30 horas comenzará la misa solemne seguida de procesión, acompañada por la banda de gaitas O Son da Pedra, que a continuación ofrecerá un concierto.
La verbena será a partir de las 22.00 horas y estará amenizada por orquestas Los Satélites y Azabache. El recinto de fiestas cuenta con una carpa.
