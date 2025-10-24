El Motoclub de Redondela organiza una «motocallada»

El Motoclub de Redondela organiza este domingo, a partir de las 10.00 horas, la XI Motocallada de la villa de los viaductos.

A las 11.30 horas se saldrá de ruta por la comarca y al regreso, en una carpa en el Campo da Feira, se podrá degustar raciones de callos con pan, bebida y empanada a precios populares.