El Motoclub de Redondela organiza una «motocallada»

La cita es este domingo 26, desde las 10.00 horas, con una ruta y degustación de callos y empanada

Participantes en una edición pasada de la concentración de motos de Redondela. / ANTONIO PINACHO

Antonio Pinacho

Redondela

El Motoclub de Redondela organiza este domingo, a partir de las 10.00 horas, la XI Motocallada de la villa de los viaductos.

A las 11.30 horas se saldrá de ruta por la comarca y al regreso, en una carpa en el Campo da Feira, se podrá degustar raciones de callos con pan, bebida y empanada a precios populares.

