«La tradición flamenca y gallega tienen más elementos en común de los que pensamos»

La residencia de artistas de Ponteareas, Artistea, celebró esta semana su cuarta edición con el foco puesto en la unión de la música tradicional gallega y el flamenco. Los participantes, todos ellos artistas emergentes, han convivido durante tres días con diferentes referentes de la música y la danza, entre los que se encuentra Sabela, del grupo Tanxugueiras, o Lucía Sánchez, hija del compositor Paco de Lucía, que asegura que «la tradición flamenca y gallega tienen muchos más elementos comunes de los que pensábamos».

Lucía Sánchez forma parte, en honor a su padre, de la Fundación Paco de Lucía, es abogada especializada en derechos de autor y trabaja para recopilar y preservar la obra de su progenitor en la actualidad. La madrileña ha estado compartiendo conocimientos y su visión personal con los residentes en Ponteareas y ha valorado muy positivamente esta iniciativa, advirtiendo que «están surgiendo sinergias muy interesantes; es el principio de mucho».

A mayores, la hija del guitarrista flamenco Paco de Lucía, apunta que la música tradicional flamenca y gallega encuentran muchos «puntos de fusión», y matiza que «comparten cultura de pueblo, acordes, armonías, melodías o tonalidades». Sánchez recordó a los participantes que «todos ellos tienen una base creativa, y que lo importante para continuar es realizar un gran trabajo, con mucho esfuerzo y disciplina».

Otro de los referentes musicales que formó parte de la residencia fue el periodista Ángel Carmona, quién emitió, en directo, su programa «Mañana Más» desde la propia residencia de artistas, Artistea. El locutor destacó el hecho de celebrar esta residencia «centrada en la creatividad, en un mundo actual donde todo es fugaz y efervescente» y recordó a los participantes la necesidad de «persistir, documentarse y disfrutar del camino».

Hoy remata la Residencia Creativa Musical Interritmos-Raíces Vivas impulsada por el GDR Terra e Auga, con la colaboración de otras entidades como el Concello de Ponteareas.