Jóvenes de O Rosal alzan la voz contra el ciberacoso y el peligro de las redes

En un momento en el que el mundo digital forma parte de la vida desde la infancia, jóvenes de O Rosal quisieron dar un paso adelante para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales y el uso responsable de la tecnología. Integrantes del grupo de participación infantil y juvenil Fogaric@s participaron el pasado fin de semana en Nigrán en el IV Encuentro Gallego de Participación Infantil y Adolescente, una iniciativa promovida por Unicef Galicia que reunió a más de medio centenar de jóvenes de entre 10 y 17 años procedentes de distintas ciudades gallegas.

Durante la jornada, debatieron sobre temas como el ciberacoso, la presión de la imagen en las redes, la publicidad dirigida a adolescentes y el papel de los influencers en la creación de contenido. El objetivo: comprender mejor cómo el mundo digital afecta a la autoestima, la igualdad y la salud mental.

«Las redes pueden ayudarnos a sentirnos acompañados, pero también pueden hacer daño. Las empresas tienen que asumir su parte de responsabilidad», explicaba Elda, de 14 años, una de las representantes de Fogaric@s. También insistió en la importancia de «difundir las vías de ayuda y apoyo, tanto para adultos como para niños y adolescentes».

Entre las propuestas que surgieron del encuentro destacan la creación de filtros contra los discursos de odio, la verificación de cuentas mediante DNI y correo electrónico, y una mayor educación digital en las escuelas para prevenir situaciones como el ciberacoso, el sexting o la sextorsión. También reclamaron que las administraciones y los influencers asuman un papel más activo en la lucha contra la discriminación y las desigualdades en las redes.

Los resultados de las reflexiones de los chicos y chicas se recogerán en un manifiesto que será presentado en el Parlamento de Galicia el 21 de noviembre, y también en un pódcast grabado junto a la periodista Lucía Regueiro y la coordinadora de UNICEF Galicia, Irene Marín.