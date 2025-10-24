Dimite la concejala del PP de Tui que anunció su paso a no adscritos

La concejala del PP de Tui, Pilar Gregores, que esta semana anunció su paso al grupo de no adscritos«tras un año de aislamiento y exclusión dentro del grupo», finalmente deja su acta, lo que permitirá al grupo municipal del Partido Popular mantener la igualdad numérica con el PSOE dentro de la corporación. Gregores, formalizó esta mañana su dimisión por registro en el Concello de Tui.

Según el portavoz del PP tudense, Nico Montes, «se produjo un malentendido sobre el futuro político de la edil, que expresó públicamente su intención de dejar el grupo municipal, pero que dejó bien claro que mantenía su compromiso con el PP y con Tui».

El acta que deja libre Pilar Gregores será recogida por Jorge Lima, que ya tiene experiencia como concejal dentro de la corporación municipal de Tui. Lima ocupó el puesto número 10 en la lista del PP en las elecciones local de 2023, por lo que, para que tome posesión deberá renunciar a su acta la número 9, Andrea Costa, quien en 2015 integró la lista de Son de Tui, partido de izquierdas que lideró Laureano Alonso.

«Pilar decidió ceder su acta para facilitar la renovación del grupo, puesto que tenemos maneras distintas de afrontar la labor política, y es algo respetable y que enriquece y engrandece al PP de Tui porque creo mucho en la diversidad. Nosotros respetamos su decisión», detalla el líder de los populares en Tui, Nico Montes.