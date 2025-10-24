El Concello de Tomiño mejora los salarios del personal en su nueva RPT

El Concello de Tomiño y los sindicatos aprobaron de forma consensuada una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que mejora tanto los salarios como la estructura salarial de todo el personal municipal, culminando un proceso iniciado a mediados de 2024.

Durante más de un año, el gobierno local mantuvo reuniones continuas con trabajadores y con los representantes sindicales, con el objetivo de recoger sus demandas y avanzar hacia una organización interna más justa y equilibrada. El resultado es una modificación que beneficia a todos los puestos y reconoce nuevas funciones y responsabilidades. Se prevé un incremento anual de más de 200.000 euros que se aplicará en dos fases.