El Concello de Tomiño mejora los salarios del personal en su nueva RPT
Redacción
Tomiño
El Concello de Tomiño y los sindicatos aprobaron de forma consensuada una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que mejora tanto los salarios como la estructura salarial de todo el personal municipal, culminando un proceso iniciado a mediados de 2024.
Durante más de un año, el gobierno local mantuvo reuniones continuas con trabajadores y con los representantes sindicales, con el objetivo de recoger sus demandas y avanzar hacia una organización interna más justa y equilibrada. El resultado es una modificación que beneficia a todos los puestos y reconoce nuevas funciones y responsabilidades. Se prevé un incremento anual de más de 200.000 euros que se aplicará en dos fases.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida