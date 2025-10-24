A Cañiza inaugura la temporada de cocido cañicense

A Cañiza inaugura la temporada de cocido con una semana promocional en los restaurantes de la villa, que del 27 de octubre al 2 de noviembre servirán el tradicional cocido cañicense acompañado de un caldo y arroz con leche o leche frita de postre. Los comensales que degusten el plato entrarán en el sorteo de 30 noches de hotel para dos personas en los establecimientos del municipio.

En esta sexta temporada de cocido cañicense que promociona el Concello, son diez los establecimientos del municipio que participan en la iniciativa: Os do Resero, Eido do Monte, Arela, Hammond, Chiringuito da Avoa, Xamonería Xatomé, Área de Servizo, Bar Piri Piri, Casa Eligio y O Noso Bar.