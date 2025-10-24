Baiona retira la histórica placa de la llegada de la carabela La Pinta por riesgo de robo

A tan solo tres años de cumplir un siglo de antigüedad, la placa conmemorativa que recordaba la arribada de la carabela La Pinta a Baiona en el punto exacto donde fue reparada, el número 4 de la céntrica calle Elduayen, ha dejado la que ha sido su ubicación desde 1928. La razón, el riesgo de robo.

Hasta tres letreros de bronce han desaparecido de otros tantos espacios públicos en el municipio en tan solo un mes y el gobierno municipal ha decidido anticiparse y retirar el valioso rótulo antes de que también se lo lleven. Así lo indicaba ayer el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

La Guardia Civil investiga, en colaboración con la Policía Local las sustracciones de las placas de bronce de la rotonda dedicada al aviador Santos Peralba en Sabarís, la del palco de la música de A Palma y la que figuraba en el santuario del recordado marinero Isaac Carneiro Refojos en el paseo de Monte Boi. Las tres perpetradas en tan poco tiempo que al gobierno local se le encendieron todas las alarmas.

La que recuerda la reparación de la carabela que trajo la primicia del Descubrimiento a la villa real es de bronce macizo. Su valor material podía suponer un «gran atractivo» para quienes se dedican a este tipo de prácticas, pero lo que más preocupaba alcalde y su equipo era la «pérdida irreparable» que podía suponer que se la llevaran por «su incalculable valor histórico», indica el regidor.

Por ello decidieron retirarla y custodiarla en dependencias municipales hasta tomar una decisión definitiva para protegerla. Según explica Almuiña, se valoran dos opciones. O bien instalar un sistema de seguridad que permita mantenerla en su lugar con garantías, o bien encargar una réplica para colocarla allí y trasladar la original a un museo para que vecinos y visitantes puedan verla de cerca sin peligro.

«No queremos correr riesgos», recalca. Y es que se trata de la primera pieza que conmemoró públicamente en la calle el hito que otorgó a Baiona un papel protagonista en la historia. Junto a un grabado de la nao, incluye un texto que dice: «En este sitio se reparó La Pinta a su regreso del Descubrimiento de América capitaneada por Martín Alonso Pinzón. 1 de marzo de 1493. Bayona fue el primer puerto del Viejo Continente en conocer este glorioso hecho».

Fue el investigador de la historia local Herminio Ramos, entonces cronista oficial y archivero honorario de la villa, quien promovió su fundición. Convenció a un familiar, Antonio González Ramos, conocido como O Volanteiro, empresario de éxito en Buenos Aires, para que la costease.

Según explica el cronista actual, el historiador Anxo Rodríguez Lemos, la matriz fue elaborada en los talleres Broncería de Martín & Freixas de la capital argentina y se conserva todavía en el Centro Valle Miñor de la misma ciudad. La original incluía un error en la fecha. Fijaba la llegada de la carabela el 10 de marzo de 1493 y el cero fue eliminado poco después.

La inauguración se celebró por todo lo alto, aprovechando una visita del entonces jefe del Gobierno, el dictador Miguel Primo de Rivera, que dio un discurso junto al alcalde de la época, José Rodríguez Vicente, popularmente conocido como Joselín.