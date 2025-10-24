Una avería deja sin luz a los vecinos de Xeneral Rubín más de cuatro horas

Un incendio del cableado bajo la calle Xeneral Rubín de Redondela provocó el miércoles una explosión y dejó sin luz a varios edificios durante más de cuatro horas.

La avería se produjo a las 16.20 horas cuando el servicio de emergencias 112 recibió una llamada alertando de la detonación bajo una tapa de registro en la acera delante de la farmacia Andrea Domínguez. De inmediato se movilizó al GES de Mos que acordonaron la zona y trataron de solucionar el fallo eléctrico.