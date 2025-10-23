Tui sacará a licitación varios puestos vacantes en el mercado
El Concello celebra hoy una jornada informativa
Tui
El Concello de Tui sacará próximamente a concurso la concesión varios puestos disponibles en el mercado de San Antonio. Se trata de espacios destinados a panadería, frutería, alimentación (salado/congelado), carnicería y elaborados y espacio gastronómico.
Para dar a conocer las características de los puestos, el proceso y las condiciones para optar a ellos, la Concejalía de Comercio y Mercados organiza esta tarde, a las 20 horas, una jornada informativa para descubrir estas oportunidades de emprendimiento en Tui. La cita se dirige a personas interesadas en poner en marcha nuevos proyectos en el Mercado Municipal de San Antonio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- El crimen de Nigrán pasa a la gran pantalla
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana