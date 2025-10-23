Tui sacará a licitación varios puestos vacantes en el mercado

El Concello de Tui sacará próximamente a concurso la concesión varios puestos disponibles en el mercado de San Antonio. Se trata de espacios destinados a panadería, frutería, alimentación (salado/congelado), carnicería y elaborados y espacio gastronómico.

Para dar a conocer las características de los puestos, el proceso y las condiciones para optar a ellos, la Concejalía de Comercio y Mercados organiza esta tarde, a las 20 horas, una jornada informativa para descubrir estas oportunidades de emprendimiento en Tui. La cita se dirige a personas interesadas en poner en marcha nuevos proyectos en el Mercado Municipal de San Antonio.