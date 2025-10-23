Tui celebra el Día de las Bibliotecas con cuentos

La Biblioteca Municipal de Tui acoge mañana, viernes, a las 17.30 horas, una sesión de cuentacuentos a cargo de la escritora y poeta Lucía Aldao. Esta presentará el cuento «A vez que vivín nun conto», actividad dirigida a niños y niñas de 6 años en adelante. Además, también mañana, la sala ofrecerá libros y regalos a las personas usuarias.