El tudense Moisés Rodríguez vuelve al Parlamento
Tui
El tudense Moisés Rodríguez ha tomado posesión como nuevo diputado del Grupo Parlamentario del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, en sustitución de María Deza, que ha sido nombrada directora de la Axencia Galega de Infraestruturas.
Moisés Rodríguez, que fue alcalde de Tui entre los años 2011 y 2015, ya fue diputado autonómico en pasadas legislaturas. Coordinador parlamentario del PPdeG desde 2022, en la actualidad era asesor del gabinete de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.
