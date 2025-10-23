Treinta voluntarios participan en la limpieza de Arealonga
La Fundación Alba Torres Carrera se unió, por cuarto año consecutivo, a la limpieza simultánea de playas organizada por el colectivo ecologista Adega, reafirmando así su compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno natural.
La actuación se centró en la playa de Arealonga con la colaboración de una treintena de voluntarios del Club de Remo Chapela y del Club Balonmán Chapela, ambos equipos patrocinados por la fundación.
