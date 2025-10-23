Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Treinta voluntarios participan en la limpieza de Arealonga

Treinta voluntarios participan en la limpieza de Arealonga.

Treinta voluntarios participan en la limpieza de Arealonga. / F.A.T.C.

R. V.

La Fundación Alba Torres Carrera se unió, por cuarto año consecutivo, a la limpieza simultánea de playas organizada por el colectivo ecologista Adega, reafirmando así su compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno natural.

La actuación se centró en la playa de Arealonga con la colaboración de una treintena de voluntarios del Club de Remo Chapela y del Club Balonmán Chapela, ambos equipos patrocinados por la fundación.

