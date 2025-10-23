Relatos de amor en la villa condal

La librería Libraida de Gondomar acoge hoy a las 19.00 horas la presentación del libro «Voces de amor y desamor. Antología de relatos románticos», que incluye textos de ocho autoras, entre ellas la mexicana afincada en el municipio Sara Pino Prol, que firmará ejemplares junto con dos de las escritoras que participan en la publicación.