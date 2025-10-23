Redondela centraliza el nuevo Servizo de Atención Temperá

Los cuatro municipios de la comarca redondelana —Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes— compartirán la gestión de un Servizo de Atención Temperá, dirigido a la población infantil de 0 a 6 años y su entorno. Esta nueva prestación, que se ofrecerá en Redondela, fue acordado ayer mediante un convenio en el que se fijan las líneas de trabajo y el funcionamiento de esta asistencia para los menores y sus familias en el marco de la Rede Galega.

El Servizo de Atención Temperá es un recurso público y gratuito que tiene por objetivo dar respuesta, lo antes posible, las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en desarrollo o en riesgo de padecerlo. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que se trata de un recurso «imprescindible» para muchos menores y sus familias, y debe realizarse en «dun xeito precoz e no seu entorno máis próximo».

Los pequeños accederán a este recurso mediante derivación de su pediatra de referencia cuando se detecte o exista sospecha de algún trastorno en su desarrollo. La puesta en marcha de este convenio, que todos los alcaldes valoraron de forma muy positiva, supone ofrecer «apoio especializado para os menores e tamén para as súas familias, o que favorecerá a autonomía e a inclusión das crianzas ofrecendo unha intervención adaptada ás necesidades específicas de cada caso». El Servizo de Atención Temperá permitirá «detectar e intervir o antes posible para optimizar as terapias e tratamentos necesarios en cada caso», apunta Rivas.

Tres profesionales

El servicio contará con un mínimo de tres profesionales especializados en trastornos del desarrollo a nivel cognitivo, psicomotor, de lenguaje y comunicación, de la autonomía y también prestarán apoyo y formación a la familia. El equipo ofrecerá atención interdisciplinar en ámbitos como la psicología, la logopedia y la fisioterapia.

La regidora redondelana señaló que la firma de este convenio «é un primeiro paso» que refleja «o firme compromiso dos concellos implicados coa infancia e coas familias, partindo do convencemento de que unha intervención precoz, integral e especializada é fundamental para garantir un desenvolvemento saudable e unha inclusión plena dos nenos e nenas».

En el convenio los cuatro concellos acuerdan solicitar las subvenciones convocadas por la administración autonómica dentro de la Rede Galega para garantizar su financiación.