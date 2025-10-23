Reboreda dedica dos jornadas a Castelao

La Asociación Amigos do Carballo das Cen Pólas y la Sociedade Cultural de Reboreda organizan mañana y el sábado dos jornadas como homenaje a Castelao.

Los actos arrancan mañana, a las 20.00 horas, con un concierto de Francisco Castro en la Sociedade Cultural. El sábado, a las 16.00, saldrá desde el torreiro de Reboreda una excurción al Museo de Pontevedra con visita guiada centrada en la figura de Castelao. Ambas son gratuitas con inscripciones en teléfono 661 156127.