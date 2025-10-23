Los presupuestos de la Xunta incluyen el inicio del acceso al puerto guardés

Los presupuestos de la Xunta para 2026 reservan cerca de 10 millones de euros para la comarca del Baixo Miño. Entre las actuaciones previstas, destaca una que los vecinos y vecinas de A Guarda llevan años reclamando: el acceso sur al puerto. Para ello, el gobierno gallego aportará 600.000 euros que permitirán dar inicio a una actuación presupuestada en más de 3 millones de euros.

En este sentido, el alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, explica que el gobierno local está en la búsqueda de financiación para poder ejecutar dicho acceso sur al puerto, y que esta aportación autonómica supondrá el inicio del proyecto, para lo que se firmará un convenio con la Xunta.

Actualmente el muelle pesquero carece de un vial que lo conecte con la carretera PO-552, que es la principal vía de entrada y salida a la localidad, lo que dificulta el tráfico de vehículos, especialmente los pesados. Antiguamente se utilizaba la calle Concepción Arenal, construida como principal acceso al puerto a mediados del siglo XX, pero el crecimiento urbanístico alrededor de esta calle convirtió este acceso en una vía urbana, dejando a la villa marinera sin conexión directa al puerto para los vehículos desde la PO-552.

Tui

Por otro lado, para la capital del Baixo Miño, los presupuestos de la Xunta contemplan una inversión de medio millón de euros en la catedral de Tui y 170.000 euros para la finalización de las acciones de control de especies invasoras y acondicionamiento de los senderos del Monte Aloia. En Tui también se contempla una importante inversión en una nueva base de unidades operativas.

O Rosal y Oia

Para O Rosal y Oia, los presupuestos autonómicos de 2026 reservan 600.000 euros para el centro de salud de O Rosal y 200.000 euros para trabajos en el monasterio de Santa María de Oia.

Con todo, la partida más importante se la lleva la Vía de Altas Prestaciones de Tui-A Guarda, que avanza en el tramo de Tomiño, y para el que, en las cuentas gallegas de 2026, la Xunta destina 8 millones de euros, una aportación que el delegado territorial, Agustín Reguera, califica de «histórica» y que permitirá avanzar en una actuación que será «un antes y un después para la conectividad de miles de gallegos y gallegas».