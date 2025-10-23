El PP acusa a Digna Rivas de «mentir» con los presupuestos de la Xunta

El PP de Redondela acusó ayer a la alcaldesa, Digna Rivas, de «mentir» sobre la cifra destinada en los presupuestos de la Xunta al municipio redondelano. La regidora criticó que era de «cero euros», cuando los populares los populares aseguran que el documento recoge la reforma de la Avenida de Mendiño (1.168.000 euros del presupuesto total de 1,6 millones), las actuaciones en la isla de San Simón (400.000 euros) o el Fondo de Cooperación Local (800.000 euros), entre otros.

El portavoz popular Javier Bas explica que Redondela «para desgraza dos nosos veciños, obtivo a cantidade máxima que se podía agardar e toda a posible sen que dependera do traballo da rexedora e do goberno socialista que, como sabemos todos, é nulo e totalmente ineficaz». Y acusa a Rivas de dedicarse a la «confrontación» en vez de presentar proyectos y establecer canales de colaboración.

Bas también recuerda que la Xunta destinó recientemente 2,6 millones de euros a nueve centros educativos, destacando los 1,9 millones para la ampliación del IES Pedro Floriani, 500.000 euros a la reforma del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de Chapela y 2,4 millones a los obradoiros de emprego.