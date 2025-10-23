El PP acusa a Digna Rivas de «mentir» con los presupuestos de la Xunta
El PP de Redondela acusó ayer a la alcaldesa, Digna Rivas, de «mentir» sobre la cifra destinada en los presupuestos de la Xunta al municipio redondelano. La regidora criticó que era de «cero euros», cuando los populares los populares aseguran que el documento recoge la reforma de la Avenida de Mendiño (1.168.000 euros del presupuesto total de 1,6 millones), las actuaciones en la isla de San Simón (400.000 euros) o el Fondo de Cooperación Local (800.000 euros), entre otros.
El portavoz popular Javier Bas explica que Redondela «para desgraza dos nosos veciños, obtivo a cantidade máxima que se podía agardar e toda a posible sen que dependera do traballo da rexedora e do goberno socialista que, como sabemos todos, é nulo e totalmente ineficaz». Y acusa a Rivas de dedicarse a la «confrontación» en vez de presentar proyectos y establecer canales de colaboración.
Bas también recuerda que la Xunta destinó recientemente 2,6 millones de euros a nueve centros educativos, destacando los 1,9 millones para la ampliación del IES Pedro Floriani, 500.000 euros a la reforma del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de Chapela y 2,4 millones a los obradoiros de emprego.
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- El crimen de Nigrán pasa a la gran pantalla
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana