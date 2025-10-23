Porriño inicia por fases la reforma de la plaza de abastos

El Concello de Porriño ha iniciado las obras de mejora y modernización de la plaza de abastos, las cuales se desarrollarán en dos fases, lo que permitirá que el mercado permanezca abierto y operativo durante todo el proceso, para lo que se reubicarán temporalmente los puestos de frutería y pescadería, que seguirán atendiendo a la clientela en otras localizaciones provisionales dentro de la misma plaza.

El proyecto incluye actuaciones tanto estéticas como funcionales, con una inversión de 398.000 euros, financiados mayoritariamente por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, dentro del programa de impulso a los mercados de Galicia. La iniciativa da continuidad a dos fases anteriores en las que el Concello, también con la ayuda de la Xunta de Galicia, invirtió más de 550.000 euros en distintas mejoras, entre ellas el acondicionamiento del pavimento, canalizaciones y saneamiento.

Durante esta primera fase de los trabajos se acometerán mejoras en el interior del edificio, consistentes en la aplicación de una pintura protectora antideslizante para facilitar la limpieza del pavimento, instalación de techo en la zona de venta de pescado y fruta, un nuevo sistema de iluminación y creación de puestos de cabecera y espacios de exposición y venta. También se iniciarán los trabajos de limpieza de los paneles de hormigón del techo, lijado de estructura metálica y aplicación de pintura protectora y antioxidante.

Una de las novedades de la reforma será además la instalación de taquillas térmicas para la conservación de productos fríos y la incorporación de cuatro nuevas cámaras de frío, más eficientes y sostenibles que las actuales, que permitirán reducir el consumo energético.

Por último, se actuará en los seis locales vacíos, que se sacarán a licitación, mejorando sus acabados, y se procederá a la renovación de los aseos en ambos pisos, con nuevos aparatos sanitarios y puertas. También se intervendrá en la fachada del edificio, recuperando su aspecto original y eliminando los elementos discordantes que desvirtúan su imagen.

«Estamos delante de un proyecto transformador que convertirá la plaza de abastos en un espacio más moderno, funcional y atractivo, tanto para el comercio como para los y las vecinas», valora el alcalde, Alejandro Lorenzo.