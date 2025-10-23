Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra «Noitebras», a escena en A Guarda

El Centro Cultural de A Guarda acogerá este sábado, a las 20.30 horas, la representación de la obra «Noitebras», producida por Noitebras Teatro y seleccionada para diferentes festivales de teatro. La entrada será gratuita y la obra está recomendada para público adulto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents