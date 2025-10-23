Nigrán habla mañana de literatura palestina

La asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán ofrece mañana viernes 24, con motivo del Día de las Bibliotecas, una charla-coloquio titulada «Palestina: un lar de literatura», a cargo del profesor y escritor Moncho Iglesias Míguez, traductor de obras del árabe y del hebreo al gallego, que enseñó español en las universidades de Belén y An-Najah. Será a las 20.00 en la biblioteca municipal.