Jornada de formación sobre gestión forestal

La Asociación Forestal de Galicia organiza dos jornadas de formación sobre agrupaciones forestales de gestión conjunta, dirigidas a personas propietarias y gestoras de montes, trabajadores del sector forestal y público en general. El primero de los cursos será esta tarde, a las 19 horas, en el Centro Cultural de Xinzo, en Ponteareas. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse gratuitamente llamando a los teléfonos 981564001 o 618752214.