Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de formación sobre gestión forestal

La Asociación Forestal de Galicia organiza dos jornadas de formación sobre agrupaciones forestales de gestión conjunta, dirigidas a personas propietarias y gestoras de montes, trabajadores del sector forestal y público en general. El primero de los cursos será esta tarde, a las 19 horas, en el Centro Cultural de Xinzo, en Ponteareas. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse gratuitamente llamando a los teléfonos 981564001 o 618752214.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents