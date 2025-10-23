Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas
El detenido había habilitado un galpón para la fabricación de alcohol con técnicas artesanales
EFE
La Patrulla de fiscal y fronteras de la Guardia Civil se ha incautado en Ponteareas de tres alambiques y 3.632 litros de aguardiente de orujo.
Sucedió el pasado lunes, según ha informado este jueves el instituto armado, que tuvo conocimiento de la existencia de un galpón que actuaba como de destilación de alcohol en Ponteareas.
Cuando procedieron a inspeccionar el local, los agentes comprobaron que el galpón estaba habilitado como fábrica de alcohol, con destilación artesanal, sin la preceptiva autorización.
De los tres alambiques intervenidos, dos de ellos estaban en funcionamiento cuando los agentes llegaron, mientras que los 3.632 litros de aguardiente estaban en el interior de 113 envases de distinta capacidad.
El propietario es el dueño del local, un varón de 66 años, vecino de Ponteareas, al que se le instruyen diversas actas por infracciones a la Ley de represión del contrabando y a la ley de impuestos especiales.
