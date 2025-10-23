La Fundación Formavigo busca compartir hogares

La Fundación Formavigo (miembro de Rede Vital) organiza hoy, a las 10.30 horas, una jornada en el Multiusos de Redondela con el objetivo de unir a personas que buscan hogar con aquellas que quieren compartir su vivienda. A través de dos programas financiados por la Xunta, Fogares Creativos y Vida Acompañada, darán a conocer las opciones que van a poner en marcha en Redondela para atender esta necesidad social.