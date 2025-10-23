El Festival de Cans lleva los cortos premiados a las parroquias de Porriño

El Concello de Porriño y el Festival de Cans promueven desde este fin de semana una nueva edición del ciclo Cinemaldea, cuyo objetivo es llevar el cine a las diferentes aldeas del municipio. Así, desde este fin de semana y durante todo noviembre, los cortometrajes premiados en Cans llegarán a las ocho parroquias de Porriño.

El recorrido arrancará este sábado, a las 19 horas, en la Asociación Os Penediños de Atios, y continuará el domingo en la Asociación Cultural A Lagoa de Orbenlle en Budiño, también a las 19 horas. Además, en Budiño, habrá una sesión especial con la proyección del documental A Traxedia de Cans, dirigido por Juanma Lodo, sobre el trágico accidente de autobús de Cans, que tuvo lugar en febrero de 1955, y que tuvo un gran impacto en la parroquia, de donde eran muchas de las víctimas que fallecieron. Igualmente, el 23 de noviembre habrá otra sesión especial con este documental en la Asociación Cultural A Forna.

Las demás citas tendrán lugar el 2 de noviembre en la Asociación San Salvador de Torneiros, el 8 y 9 en Mosende y Pontellas, el sábado 15 de noviembre en Cans y el 22 de noviembre en Chenlo.

Los cortos que formarán parte de esta programación, y que fueron premiados en la última edición del festival, serán Curmán, de Alejandro Jato, Monstera, de Diego R. Aballe, y Cadáver de Dragón, de Jose Garnelo. En cada sesión se proyectará también el documental Agroglamour 21, un trabajo alrededor del espíritu único de la aldea de Cans en los días del festival, dirigido por Javier Sobrado.

Este año, Cinemaldea redobla su apuesta por la presencia de cineastas y profesionales que mantendrán encuentros con el público para conocer el proceso de trabajo de sus obras. Así, este sábado en Atios el invitado será el cineasta Diego R. Aballe, mientras que el domingo en Orbenlle el invitado será Juanma Lodo y el equipo del Proxecto Cans 303, que coordinó el trabajo del documental A Traxedia de Cans.

El pasado año, el festival llevó estas proyecciones a Mondariz-Balneario y a Monçao, y en esta edición espera repetir la experiencia en diversas parroquias de Mos, Ponteareas y Vigo.