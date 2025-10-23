Parques que «dan miedo» en Baiona

«Yo ya no llevo a mis hijos al parque. ¿Para qué? ¿Para que se maten?». María Vázquez vive en Baiona y tiene dos pequeños de 2 años y uno de 8. Las tardes en los recintos de juegos habituales se han vuelto para esta familia y otras muchas del centro urbano «un auténtico peligro».

Denuncian un deterioro «brutal» por «falta de mantenimiento» que ha derivado en suelos levantados, tablones rotos o astillados, hierros oxidados y un sinfín de destrozos que ponen en riesgo la integridad de sus niños. «Se caen constantemente porque se les quedan los pies enganchados y, por suerte, no ha pasado nada grave, pero ¿qué tiene que ocurrir para que los arreglen?», se pregunta esta madre tras casi seis meses de quejas ante el Concello sin respuesta.

El barco del Museo da Navegación, destartalado. | Marta G. Brea

Uno de los parques más destrozados es el de de Cova Terreña, muy frecuentado al encontrarse en el entorno del colegio, el pabellón de deportes y el campo de fútbol. Una de las torres se mueve con tan solo empujar sus patas, tal y como demostraban ayer tarde algunos padres.

El precinto de la Policía Local que se le colocó hace meses ha desaparecido, «con el riesgo de que se suba algún niño y se caiga», protestaban las familias. Los cauchos parcheados o las roturas también se repiten en el espacio infantil de la Casa da Navegación, muy visibles en el barco de juegos en forma de carabela, igual que en algunas zonas del parque de A Palma.

Camiseta para denunciar el mal estado de los parques de Baiona. / FdV

Las primeras denuncias formales fueron presentadas en mayo por registro municipal. «Las registraron varios padres de manera individual», recuerda María Vázquez. A partir de ahí han colgado en las redes fotografías de los daños, pero «nadie ha hecho nada, ni se han reparado los desperfectos ni tampoco han advertido debidamente de los riesgos», lamentan. Hartas de «tanta dejadez», algunas familias han repartido camisetas con el eslogan «Alcalde, arréglanos los parques».

El gobierno municipal admite el deterioro pero culpa al anterior equipo del PSOE de no acometer «ningún tipo de mantemento dos parques durante catro anos», explica Ruth Álvarez, concejala de Medio Ambiente, Jardines, Festejos y Juventud.

La edil asegura que en estos dos años de mandato del PP «se fixeron diversas reparacións» porque «a prioridade é a seguridade dos nenos», pero en el caso del de Cova Terreña se estudia un proyecto integral de renovación por recomendación de los técnicos, aunque, recalca, «non hai risco de caída». Lamenta que el vandalismo haya contribuido a dañar espacios como el de A Palma y entiende «que a xente proteste, pero intentamos atender todas as necesidades».