Cuatro condenados por un robo en el campo de fútbol de Priegue

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo ha condenado a cuatro personas por un asalto a las instalaciones del campo de fútbol de Condomínguez, en la parroquia nigranesa de Priegue. A tres de ellos les impone una pena de dos años de cárcel como autores de un delito de robo con fuerza y al cuarto acusado, tres años y cuatro meses al considerarlo también responsable de un delito de conducción sin permiso. Entre todos deben pagar además una indemnización de 3.635 euros a la Escuela Deportiva Val Miñor por los perjuicios causados.

El tribunal considera probado que los cuatro acudieron al estadio de común y previo acuerdo, que saltaron un muro y rompieron el cristal de la ventana trasera de la cantina para acceder al interior y llevarse distintos productos de alimentación, un altavoz, un foco amarillo, una cámara y unos auriculares.

El fallo judicial indica que huyeron en un vehículo en dirección a Vigo, donde fueron interceptados por una patrulla policial. La sentencia, contra la que cabe recursos ante el TSXG, destaca "la proximidad espacio-temporal entre el robo y la interceptación del vehículo con los efectos robados y los cuatro acusados en su interior" como evidencia de la culpabilidad de los condenados.