Un concurso quiere implicar a la juventud de Redondela en el futuro del comercio

R. V.

La Asociación de Empresas de Redondela lanza el concurso «Teen Activa Comercio Local», un proyecto pioneiro que invita a la juventud a imaginar y liderar el futuro del comercio de proximidad. La iniciativa, que se presenta mañana a las 13.00 horas en el IES Pedro Floriani, busca fomentar ideas tecnológicas con IA para el comercio.

