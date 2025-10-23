Un concurso quiere implicar a la juventud de Redondela en el futuro del comercio

La Asociación de Empresas de Redondela lanza el concurso «Teen Activa Comercio Local», un proyecto pioneiro que invita a la juventud a imaginar y liderar el futuro del comercio de proximidad. La iniciativa, que se presenta mañana a las 13.00 horas en el IES Pedro Floriani, busca fomentar ideas tecnológicas con IA para el comercio.