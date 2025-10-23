Charla sobre la fobia social en Gondomar

El Concello de Gondomar cierra mañana viernes 24 el ciclo Outubro Saúde Mental e Mocidade con una charla sobre la ansiedad social o la fobia social a las 19.00 en el auditorio Lois Tobío. La psicóloga Noa Pereiro será la encargada de impartir esta conferencia sobre estos tipos de miedos incapacitantes, para la que es necesaria inscripción previa llamando al 986369746.