Una baionesa campeona de salto con ponys
La amazona baionesa Martina Galbón Vidal, de tan solo 10 años, se proclamó campeona de salto ecuestre con sus ponys Susi y Tchoupy en la categoría A en el XXV Trofeo Casas Novas, celebrado el pasado fin de semana en A Coruña. El Concello la felicitaba ayer a través de las redes sociales y destacaba «su habilida d y conexión admirable» con sus compañeros de cuatro patas.
