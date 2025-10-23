Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una baionesa campeona de salto con ponys

Martina, en un momento del torneo.

Martina, en un momento del torneo.

La amazona baionesa Martina Galbón Vidal, de tan solo 10 años, se proclamó campeona de salto ecuestre con sus ponys Susi y Tchoupy en la categoría A en el XXV Trofeo Casas Novas, celebrado el pasado fin de semana en A Coruña. El Concello la felicitaba ayer a través de las redes sociales y destacaba «su habilida d y conexión admirable» con sus compañeros de cuatro patas.

