Arbo celebra una velada de boxeo con más de diez combates

Arbo apuesta por el boxeo y acogerá este sábado su primera Velada Concello de Arbo. El evento comenzará a las 20.00 horas en el pabellón municipal, donde se disputarán más de diez combates de boxeo amateur y neoprofesional, con la participación del campeón Local Dani Castro, del Club SAGABOX de Vigo, organizador del evento con la colaboración del Concello de Arbo.

El objetivo de la iniciativa, tal y como cuenta el propio Dani Castro, es «apoyar y consolidar el interés por esta disciplina en el municipio, principalmente entre las generaciones más jóvenes». «El boxeo en Arbo ha crecido, y quiero seguir motivando a los jóvenes a mantenerse activos y a creer en sus capacidades. Este evento representa un paso importante hacia la consolidación de la disciplina», relata Castro.

Además de Dani Castro, se subirán al ring Borja Brao, Samu Marfo, Stiven Cruz o Noe «Trueno» Vila, entre otros.

El precio de las entradas es de 12 euros de forma anticipada y 15 euros en taquilla el propio día del evento.