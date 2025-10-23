Aceesca presenta 1.500 firmas en la sede de la Xunta
Familiares y usuarios de Aceesca presentaron ayer más de 1.500 firmas en la sede de la Xunta en Vigo para pedir al gobierno gallego una solución ante el inminente remate del plazo de una subvención que recibió la entidad para construir una residencia para personas con discapacidad intelectual en Torneiros.
