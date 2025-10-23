Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aceesca presenta 1.500 firmas en la sede de la Xunta

Usuarios y familiares de Aceesca, ayer, en la sede de la Xunta. | D.P.

Usuarios y familiares de Aceesca, ayer, en la sede de la Xunta. | D.P.

Familiares y usuarios de Aceesca presentaron ayer más de 1.500 firmas en la sede de la Xunta en Vigo para pedir al gobierno gallego una solución ante el inminente remate del plazo de una subvención que recibió la entidad para construir una residencia para personas con discapacidad intelectual en Torneiros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents