Los vecinos advierten del peligro de la curva del puente de Trasmañó

La reforma realizada en el puente de acceso a Trasmañó para dotarlo de una pasarela para los peatones no ha dejado del todo satisfecho a los residentes de esta parroquia redondelana.

La asociación de vecinos advierte que la curva situada en mitad del viaducto es demasiado cerrada y, con la escasa anchura de los carriles, unido a las barreras de protección muy cerca de la calzada, provocan que casi no se crucen dos coches en ese punto generando situaciones peligrosas.

El presidente del colectivo vecinal, Rafael Rioboó, lamenta que no se haya aprovechado esta actuación para mejorar este punto conflictivo en el principal acceso a la zona. «Cuando estaban con la obra ya lo advertimos tanto a los responsables como al Concello, para ver si podían mejorar la curva de alguna forma, o al menos colocar las barreras de protección lo más alejadas posibles de la calzada, pero no nos hicieron caso. Fue una pena no haber aprovechado la oportunidad, porque es un punto peligroso que se podía evitar y ahora ha quedado peor que antes», lamenta Rioboó.

En concreto, señala que el ángulo de la curva es muy cerrado «por lo que obliga a los coches a invadir el carril contrario, causando situaciones de riesgo de colisión», apunta. Ahora, la única forma de corregir el problema es alejando las vallas, por lo que solicitan al Concello que gestione esta opción ante la empresa Audasa, concesionaria de la AP-9, y la empresa Civis Global, que ejecutó los trabajos.

Otra de las demandas del colectivo vecinal es la instalación de un paso de peatones junto a la rotonda del Alto da Encarnación, en la N-550, y que se prolongue la nueva acera en este vial hasta el acceso a Río Frío, uniéndola con la ya existente en este punto de la Avenida de Redondela.