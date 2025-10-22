Digna Rivas califica los presupuestos de la Xunta de «burla» para Redondela

El PSOE de Redondela califica los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 como «unha burla para o Concello e unha falta de respecto total para os veciños do cuarto municipio da provincia». La secretaria xeral del partido, Digna Rivas, denuncia que «unha vez máis a Xunta borra do mapa a Redondela» y les acusa de no consignar «nin só euro para atender as necesidades deste municipio e da súa cidadanía».

La dirigente redondelana subraya que hay servicios «prioritarios» que la propia Xunta anunció hace años como la escuela infantil de Chapela que no aparecen en las cuentas. «É unha demanda histórica que segue sen ter resposta por parte da Xunta. Chapela é un gran núcleo de poboación con 9.000 habitantes e precisa un centro para crianzas de 0 a 3 anos», afirma Rivas.

En materia de educación exigen también la creación de comedorores escolares en el EEI A Marisma y en el CEP Santa Mariña. «É dun servizo moi demandado polas familias e outra promesa incumprida da Xunta». Actualmente, pese a ser competencia exclusiva de la Xunta, el servicio se presta en unas instalaciones cedidas por el Concello.

En materia de infraestructuras y movilidad el PSOE solicita que se incluya una partida para construir la segunda fase de la avenida de Vigo, en Chapela, desde el Alto da Encarnación, como había comprometido el gobierno gallego hace años. También demandan la mejora de la seguridad y movilidad en la carretera de Reboreda y en la PO-250 en la intersección con la calle Xoan Manuel Pereira con la mejora de aceras y la ampliación de la calzada.

A nivel medioambiental las demandas de los socialistas pasan por el soterramiento de la depuradora situada en A Marisma para «a mellora da contorna así como para evitar os vertidos e malos cheiros nesta zona do casco urbano”. Exigen también la reparación y creación de nuevas redes de pluviales. Otra de las demandas a Augas de Galicia es la limpieza y mejora de los canales de los ríos Maceiras, Pexegueiro, Alvedosa, Pugariño y Fondón. «O mal estado destas canles fluviais provoca risco de desbordamentos que poderían afectar a vivendas», advierte la secretaria xeral del PSOE redondelano.

Compromiso «0 con Redondela»

Rivas reprocha al gobierno gallego que, pese a decir que «reafirma o seu compromiso coas entidades locais» con una partida de 670 millones de euros para financiar a los Concellos, «lamentablemente o seu compromiso con Redondela é '0', igual que nos últimos seis anos, desde que son alcaldesa», afirma. En las cuentas de 2026 de la Xunta si aparecen importantes sumas para otros municipios, más pequeños que Redondela, «e curiosamente gobernados polo PP», puntualiza. Es el caso de Baiona, con 700.000 euros, Porriño con 370.000 euros, Sanxenxo con casi 1,3 millones o Lalín con cerca de 6 millones.