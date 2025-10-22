Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Representación de «Petroglifos» en Arbo

La Biblioteca Segundo Gil Davila de Arbo acoge este viernes, a las 17 horas, la representación de «Petroglifos», obra de teatro creada y dirigida por Carmen Domech, dirigida a público a partir de los 4 años.

