Ponteareas estrena punto limpio móvil

Ponteareas dispone de un nuevo punto limpio móvil de proximidad en el centro urbano, que adquirió el Concello como beneficiario de las ayudas de la Xunta a entidades locales para la financiación de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal.

