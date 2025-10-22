Ponteareas dedica unas jornadas a Reveriano Soutullo

Ponteareas es cuna de grandes músicos, como el maestro Reveriano Soutullo (1880-1932), a quien el Concello homenajeará estos días con la celebración de unas jornadas que pondrán en valor la figura y el legado musical del destacado compositor ponteareano.

Las actividades comenzaron esta semana con una charla a cargo de María Rosa Arija, nieta de Reveriano Soutullo, quien acercó al alumnado del Conservatorio Municipal un recorrido por la vida y obra del maestro.

La segunda jornada será el domingo, 26 de octubre, a las 12 horas, frente a la casa consistorial o, en caso de lluvia, en el auditorio que lleva su nombre. En esta ocasión, la Banda de Música de Xinzo interpretará varias piezas del compositor en un emotivo evento en el que se presentará la nueva edición crítica de la obra «Carpio», un pasodoble flamenco compuesto por Soutullo en el año 1916. Los responsables de esta edición, los musicólogos Iago Sobrino y Marcos Amado, harán entrega al Concello y a las bandas de la localidad de la partitura y ofrecerán una breve introducción sobre la obra y el trabajo de revisión y edición realizado.

Por último, los homenajes culminarán el martes, 29 de octubre, a las 19.30 horas, con una ofrenda floral a los pies del busto delante del Concello de Ponteareas. A continuación, a las 20.00 horas, tendrá lugar una charla-concierto a cargo de Alejo Amoedo, experto en la obra de Soutullo y miembro de la Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega. Amoedo hará un resumen de la vida y obra del compositor ponteareano e interpretará una selección del repertorio escrito por el autor para piano, enmarcado en el género de música de salón, en el que Soutullo pasó desapercibido, a pesar de ser uno de los compositores más importantes del primer tercio del siglo XX en el género lírico.