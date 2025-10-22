Novela infantil e contacontos na biblioteca de Nigrán

Co gallo do Día Internacional das Bibliotecas, que se conmemora o 24 de outubro, a de Nigrán acolle mañá xoves ás 18.00 horas a presentación da novela infantil «Clementeina, abuela contrabandista», de Nazaret Araújo. O venres á mesma hora terá lugar na mesma sala o espectáculo de contacontos «Na túa man», de Raquel Queizás, dentro do programa de animación á lectura «Ler conta moito».