Muere una conductora en un accidente en Redondela
El vehículo en el que viajaba junto a su marido colisionó contra un muro en la carretera N-555
Una vecina de Vilar de Infesta falleció hoy como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles al mediodía en Redondela. El accidente se produjo en la N-555 (Redondela-Peinador) cuando el vehículo en el que circulaba la mujer se salió de la calzada y colisionó contra un muro. En el coche también viajaba su marido que resultó herido grave y permanece hospitalizado.
También la jornada de hoy se produjo otro accidente de tráfico grave en el término municipal de Redondela, con una colisión frontolateral de dos coches en la N-550 en la zona de Soutoxuste. Como consecuencia del impacto uno de los turismos volcó en la calzada y fue necesaria la intervención de Protección Civil de Redondela y GES de Mos para liberar a los conductores, que fueron trasladados en ambulancias al hospital.
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- El crimen de Nigrán pasa a la gran pantalla
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana