Muere una conductora en un accidente en Redondela

El vehículo en el que viajaba junto a su marido colisionó contra un muro en la carretera N-555

Uno de los dos coches que colisionaron este miércoles en la N-550 en Soutoxuste.

Uno de los dos coches que colisionaron este miércoles en la N-550 en Soutoxuste. / Protección Civil

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Una vecina de Vilar de Infesta falleció hoy como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles al mediodía en Redondela. El accidente se produjo en la N-555 (Redondela-Peinador) cuando el vehículo en el que circulaba la mujer se salió de la calzada y colisionó contra un muro. En el coche también viajaba su marido que resultó herido grave y permanece hospitalizado.

También la jornada de hoy se produjo otro accidente de tráfico grave en el término municipal de Redondela, con una colisión frontolateral de dos coches en la N-550 en la zona de Soutoxuste. Como consecuencia del impacto uno de los turismos volcó en la calzada y fue necesaria la intervención de Protección Civil de Redondela y GES de Mos para liberar a los conductores, que fueron trasladados en ambulancias al hospital.

