Mos recibe más de 800 propuestas ciudadanas para los presupuestos
Un comité de técnicos de diferentes áreas hará una selección para su votación a partir del 4 de noviembre
Mos ha recibido más de 800 propuestas vecinales para su ejecución con cargo a la partida de 200.000 euros que ha reservado el Concello en los presupuestos municipales del próximo año. Se trata de la primera experiencia de presupuestos participativos que ha puesto en marcha el municipio, con el objetivo de que sean los vecinos y vecinas los que dedican directamente el destino de una parte de los recursos del Concello.
Así, entre el 6 y 20 de octubre, se recogieron 807 iniciativas ciudadanas, de las cuales 509 fueron depositadas en urnas colocadas en varias instalaciones municipales, y otras 298 fueron registradas a través de la web municipal.
El proceso continúa ahora con el análisis y valoración técnica de las propuestas, que se realizará hasta el 3 de noviembre. Durante este periodo, un comité formado por técnicos de diferentes departamentos municipales analizará y validará las propuestas recibidas para comprobar de forma objetiva que cumplen con los requisitos establecidos y que son viables técnica, económica y legalmente.
Una vez terminado este trabajo, el Concello publicará el listado definitivo de propuestas válidas que pasarán a la siguiente fase: la votación ciudadana, que se celebrará entre el 4 y el 14 de noviembre. Las propuestas más votadas serán las ganadoras y se incorporarán por orden de apoyos hasta agotar el presupuesto disponible, siembre que sean viables técnica y económicamente. Luego se integrarán en los presupuesto municipales de 2026, iniciándose así el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de cada actuación.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal