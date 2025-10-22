Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mosense Jacobo Grandal gana un certamen internacional de composición

Se ha alzado con el primer premio del certamen Jorge Peixinho

Jacobo Grandal.

D. P.

Mos

El compositor mosense Jacobo Gaspar Grandal ha ganado el primer premio del Concurso Internacional de Composición Jorge Peixinho, organizado por el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa en la capital portuguesa.

El músico mosense, catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, ganó el certamen con su obra «Fragmentos so vento», que utiliza textos del poeta portugués Fernando Pessoa y está escrita para mezzo-soprano y un conjunto instrumental de ocho instrumentos. El premio está dotado con una suma en metálico de 4.000 euros y también la edición de la partitura.

